Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για τις «μαύρες αντιλόπες», ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για τους «πολεμιστές», στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται… παραγωγικό για τις δύο ομάδες.

Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Ανγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.

Οι δύο ομάδες είναι πλέον αντιμέτωπες με… πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν σε πρόκριση.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Α όμιλος

26/12

Ζάμπια – Κομόρες, 19:30

Μαρόκο – Μάλι, 22:00

Β όμιλος

26/12

Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 1-1

Αίγυπτος – Νότια Αφρική 17:00

Γ όμιλος

27/12

Ουγκάντα – Τανζανία 19:30

Νιγηρία – Τυνησία 22:00

Δ όμιλος

27/12

Μπενίν – Μποτσουάνα 14:30

Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος

28/12

Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00

Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος

28/12

Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 14:30

Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 22:00