Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για τις «μαύρες αντιλόπες», ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για τους «πολεμιστές», στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται… παραγωγικό για τις δύο ομάδες.
Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Ανγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.
Οι δύο ομάδες είναι πλέον αντιμέτωπες με… πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν σε πρόκριση.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:
Α όμιλος
26/12
Ζάμπια – Κομόρες, 19:30
Μαρόκο – Μάλι, 22:00
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος – Νότια Αφρική 17:00
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα – Τανζανία 19:30
Νιγηρία – Τυνησία 22:00
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν – Μποτσουάνα 14:30
Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00
Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 22:00