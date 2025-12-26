Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μο Σαλάχ στο 45ο λεπτό χάρισε τη νίκη, με 1-0 στην Αίγυπτο που έμεινε με 10 παίκτες, επί της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Με τη νίκη αυτή, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ, δηλαδή στους «16» της διοργάνωσης.

Η Αίγυπτος έχει πλέον 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. Η Νότια Αφρική έχει 3 βαθμούς στα δύο παιχνίδια της, ενώ η Ζιμπάμπουε και η Αγκόλα έχουν από έναν, αφού νωρίτερα σήμερα (26/12) αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1.

Ο Σαλάχ κέρδισε το πέναλτι, όταν δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, Χουλίσο Μουντάου, καθώς διεκδικούσαν μπάλα.

Ο Σαλάχ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η Αίγυπτος έχασε τον δεξιό μπακ Μοχάμεντ Χάνι με κόκκινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μέρους, για άτσαλο πάτημα σε αντίπαλο.

Η Νότια Αφρική βγήκε στην αντεπίθεση στο β΄ μέρος, ενώ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Γιασέρ στο 91’, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε πως δεν υπήρχε παράβαση.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Α όμιλος

26/12

Ζάμπια – Κομόρες, 19:30

Μαρόκο – Μάλι, 22:00

Β όμιλος

26/12

Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 1-1

Αίγυπτος – Νότια Αφρική 1-0

Γ όμιλος

27/12

Ουγκάντα – Τανζανία 19:30

Νιγηρία – Τυνησία 22:00

Δ όμιλος

27/12

Μπενίν – Μποτσουάνα 14:30

Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος

28/12

Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00

Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος

28/12

Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 14:30

Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 22:00