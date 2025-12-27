Μία νίκη, που έχει ιστορικό χαρακτήρα πέτυχε το Μπενίν, καθώς έκανε… σεφτέ σε Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Ο Γιόν Ρός σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 28ο λεπτό με σουτ από τα 10 μέτρα στην επικράτηση με 1-0 της Μποτσουάνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Δ΄ ομίλου.
Στο δεύτερο ματς της ημέρας Σενεγάλη και Κονγκό αναδείχτηκαν ισόπαλες 1-1.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, αμφότεροι οι αντίπαλοι ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου έχοντας 4 βαθμούς.
O πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Μπακαμπού, έδωσε στο Κονγκό το προβάδισμα στο 61΄, για να ισοφαρίσει ο -πρώην άσος της Λίβερπουλ- Μανέ στο 69΄.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:
Α όμιλος
26/12
Ζάμπια – Κομόρες 0-0
Μαρόκο – Μάλι 1-1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος – Νότια Αφρική 1-0
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα – Τανζανία 19:30
Νιγηρία – Τυνησία 22:00
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν – Μποτσουάνα 1-0
Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00
Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 22:00