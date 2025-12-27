Μία νίκη, που έχει ιστορικό χαρακτήρα πέτυχε το Μπενίν, καθώς έκανε… σεφτέ σε Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Γιόν Ρός σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 28ο λεπτό με σουτ από τα 10 μέτρα στην επικράτηση με 1-0 της Μποτσουάνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Δ΄ ομίλου.

Στο δεύτερο ματς της ημέρας Σενεγάλη και Κονγκό αναδείχτηκαν ισόπαλες 1-1.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, αμφότεροι οι αντίπαλοι ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου έχοντας 4 βαθμούς.

O πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Μπακαμπού, έδωσε στο Κονγκό το προβάδισμα στο 61΄, για να ισοφαρίσει ο -πρώην άσος της Λίβερπουλ- Μανέ στο 69΄.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Α όμιλος

26/12

Ζάμπια – Κομόρες 0-0

Μαρόκο – Μάλι 1-1

Β όμιλος

26/12

Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 1-1

Αίγυπτος – Νότια Αφρική 1-0

Γ όμιλος

27/12

Ουγκάντα – Τανζανία 19:30

Νιγηρία – Τυνησία 22:00

Δ όμιλος

27/12

Μπενίν – Μποτσουάνα 1-0

Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος

28/12

Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00

Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος

28/12

Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 14:30

Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 22:00