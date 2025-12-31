Με τον Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού να παίρνει φανέλα βασικού, η Ακτή Ελεφαντοστού τα… χρειάστηκε απέναντι στην Γκαμπόν, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά με τρομερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε στη νίκη με 3-2 και στην πρωτιά του ΣΤ’ ομίλου, προσπερνώντας στο… νήμα το Καμερούν. Οι Ιβοριανοί θα αντιμετωπίσουν στους «16» την Μπουρκίνα Φάσο.

Την ίδια ώρα τα «λιοντάρια» του Καμερούν, αν και βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 απ’ τη Μοζαμβίκη «γύρισαν» και το δικό τους ματς, αλλά έμειναν στη δεύτερη θέση του ομίλου και θα αντιμετωπίσουν στη φάση των «16» τη Νότια Αφρική, στο πιο «δυνατό» ζευγάρι της πρώτης σειράς των νοκ-άουτ.

Την τρίτη θέση στον ΣΤ’ όμιλο πήρε η Μοζαμβίκη, που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νιγηρία στις 4 Ιανουαρίου 2026.