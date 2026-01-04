Το Μάλι προκρίθηκε στους «8» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Τυνησίας, σε ένα ματς με συναρπαστική «πλοκή» που έγινε στην Καζαμπλάνκα.

Μόλις στο 26ο λεπτό αποβλήθηκε ο Ουόγιο Κουλιμπαλί με απευθείας κόκκινη, γεγονός που ανάγκασε την ομάδα του Μάλι να παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα. Και όταν ο Φιράς Σαουάτ έδωσε προβάδισμα 1-0 στην Τυνησία στο 88΄ το ματς έμοιαζε «τελειωμένο». Όμως οι ηρωικοί παίκτες του Μάλι δεν το έβαλαν κάτω, κέρδισαν πέναλτι στις καθυστερήσεις και ο Λασίν Σιναγιόκο ισοφάρισε από τη «βούλα» στο 90+6΄. Στην παράταση δεν άλλαξε κάτι κι έτσι στη διαδικασία των πέναλτι όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο γκολκίπερ του Μάλι Τζιγκί Ντιαρά, ο οποίες με καθοριστικές επεμβάσεις βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με 3-2.

Νωρίτερα, η Σενεγάλη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 26χρονο μέσο της Βιγιαρεάλ, Παπέ Γκεγέ, νίκησε με 3-1 το Σουδάν κι έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει το Μάλι.

Παρότι οι Σουδανοί πήραν το προβάδισμα πολύ νωρίς στο ματς (6ο λεπτό) με τον Αμπντελά, ο Παπέ Γκεγέ με δύο γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος (29′, 45’+3) ανέτρεψε το σκηνικό για τη Σενεγάλη, για να «κλειδώσει» τη νίκη ο Μπαγέ στο 77′.