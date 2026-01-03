Η Σενεγάλη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 26χρονο μέσο της Βιγιαρεάλ, Παπέ Γκεγέ, νίκησε με 3-1 το Σουδάν κι έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Αντίπαλός της το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου θα είναι η νικήτρια του αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στο Μάλι και στην Τυνησία (21:00).

Παρότι οι Σουδανοί πήραν το προβάδισμα πολύ νωρίς στο ματς (6ο λεπτό) με τον Αμπντελά, ο Παπέ Γκεγέ με δύο γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος (29′, 45’+3) ανέτρεψε το σκηνικό για τη Σενεγάλη, για να «κλειδώσει» τη νίκη ο Μπαγέ στο 77′.