Με «ήρωα» τον Μπόνο, ο οποίος έκανε δύο μεγάλες αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, το Μαρόκο «λύγισε» τη Νιγηρία με 4-2 στη μάχη απ’ τη «ρώσικη ρουλέτα» (0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (18/1, 21:00) τη Σενεγάλη με… θέα το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μοιραίος για τους Νιγηριανούς ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιαμαέτσι, ο οποίος έχασε το 4ο πέναλτι της ομάδας του (το άλλο το έχασε ο Τσουκουέζε), ενώ ο φορ των «ερυθρόλευκων», Αγιούμπ Ελ Κααμπί ξεκίνησε βασικός κι έγινε αλλαγή στο 84′ απ’ τον Ταργκαλινέ.

Το Μαρόκο μπήκε πιο δυνατά στο ματς έχοντας και την στήριξη των φιλάθλων και απείλησε με τον Ντίαθ, ενώ η Νιγηρία απάντησε στις ευκαιρίες με τον Λούκμαν.

Το Μαρόκο από εκείνο το σημείο και έπειτα κυριάρχησε στο παιχνίδι. Στο 27′ έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από κόρνερ ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να πιάσει το γυριστό, ενώ στο 33′ η εκτέλεση φάουλ του Χακίμι πέρασε ελάχιστα άουτ.

Το Μαρόκο μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος και στο 52′ άγγιξε το 1-0 με τον Ντίαθ αλλά ο Ενουαμπίλι βγήκε νικητής στην μεταξύ τους μονομαχία. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία με το ζευγάρι να οδηγείται στο έξτρα ημίωρο.

Στην παράταση η κούραση έκανε την εμφάνιση της με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους και να οδηγούμαστε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.