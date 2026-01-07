Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και πλέον έχει συμπληρωθεί το παζλ των προημιτελικών της διοργάνωσης, που ξεκινάει την Παρασκευή με τα παιχνίδια Μάλι-Σενεγάλη και Καμερούν-Μαρόκο, ενώ το Σάββατο παίζουν Αλγερία-Νιγηρία και Αίγυπτος-Ακτή Ελεφαντοστού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό:
Φάση των «16»
1. Σενεγάλη – Σουδάν 3-1
2. Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)
3. Μαρόκο – Τανζανία 1-0
4. Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2
5. Αίγυπτος – Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)
6. Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0
7. Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 1-0 παρ.
8. Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 3-0
Προημιτελικοί
09/01/2026
Α. Μάλι – Σενεγάλη 18:00
Β. Καμερούν – Μαρόκο 21:00
10/01/2026
Γ. Αλγερία – Νιγηρία 18:00
Δ. Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α. Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00
β. Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00
Τελικός
18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ
Δείτε όλα τα γκολ της φάσης των «16»: