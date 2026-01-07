Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και πλέον έχει συμπληρωθεί το παζλ των προημιτελικών της διοργάνωσης, που ξεκινάει την Παρασκευή με τα παιχνίδια Μάλι-Σενεγάλη και Καμερούν-Μαρόκο, ενώ το Σάββατο παίζουν Αλγερία-Νιγηρία και Αίγυπτος-Ακτή Ελεφαντοστού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό:

Φάση των «16»

1. Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

2. Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

3. Μαρόκο – Τανζανία 1-0

4. Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

5. Αίγυπτος – Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)

6. Νιγηρία – Μοζαμβίκη 4-0

7. Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 1-0 παρ.

8. Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 3-0

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α. Μάλι – Σενεγάλη 18:00

Β. Καμερούν – Μαρόκο 21:00

10/01/2026

Γ. Αλγερία – Νιγηρία 18:00

Δ. Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α. Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00

β. Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

Δείτε όλα τα γκολ της φάσης των «16»: