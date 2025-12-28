Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στον 6ο όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έμεινε η Μοζαμβίκη, καθώς την Κυριακή πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 3-2 σκορ επί της Γκαμπόν, για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι νικητές, που πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση, άνοιξαν το σκορ στο 37’ με τον Μπανγκάλ, ενώ διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Κατάμο με πέναλτι στο 42’.

Η Γκαμπόν μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Ομπαμεγιάνγκ, αλλά η Μοζαμβίκη δεν άφησε την αντίπαλό της να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή.

Με γκολ του Καλίλα στο 52’ πήρε «αέρα» δύο τερμάτων, με τον Μουσουντά απλώς να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 76’.

Η βαθμολογία:

Καμερούν 1 (1-0) 3

Ακτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3

Μοζαμβίκη 2 (3-3) 3

Γκαμπόν 2 (2-4) 0