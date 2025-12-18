Οι «βόμβες» στο Copa del Rey, με τους αποκλεισμούς ομάδων της LaLiga από υποδεέστερους αντιπάλους, συνεχίστηκαν και στη δεύτερη μέρα της φάσης των «32» της διοργάνωσης.

Την αρχή έκανε την Τρίτη (16/12) η Μαγιόρκα, η οποία αποκλείστηκε από τη Λα Κορούνια (LaLiga 2) και την Τετάρτη πήραν τη… σκυτάλη οι Λεβάντε, Θέλτα και Βιγιαρεάλ. Η ουραγός της κορυφαίας κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος, Λεβάντε, αποκλείστηκε από την Λεονέσα (LaLiga 2) μετά την ήττα της με 1-0, η Θέλτα έμεινε εκτός στη διαδικασία των πέναλτι (3-0) από την Αλμπαθέτε (LaLiga 2), με τους γηπεδούχους ν’ ανοίγουν το σκορ με τον πρώην επιθετικού του Πανσερραϊκού και παίκτη του Ολυμπιακού (αγωνίζεται ως δανεικός στους γηπεδούχους), Χεφτέ Μπετανκόρ.

Τέλος, η τρίτη της βαθμολογίας της LaLiga, Βιγιαρεάλ, ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της πρωτοπόρου της LaLiga 2, Σανταντέρ και αποκλείστηκε.

Στα δύο ματς που ολοκλήρωσαν το δεύτερο «μενού» του προγράμματος της φάσης των «32», η Αλαβές απέκλεισε τη Σεβίλλη με το γκολ-πέναλτι του Βισέντε στο 79′, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης «δεινοπάθησε» απέναντι στην Ταλαβέρα (3η κατηγορία) την οποία νίκησε με 3-2 (δύο γκολ ο Εμπαπέ).

Η φάση των «32»

Λα Κορούνια-Μαγιόρκα 1-0

Εϊμπαρ-Ελτσε 0-1

Ελντένσε-Σοσιεδάδ 1-2

Σπόρτινγκ Χιχόν-Βαλένθια 0-2

Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα-Μπαρτσελόνα 0-2

Κουλτουράλ Λεονέσα-Λεβάντε 1-0

Αλμπαθέτε-Θέλτα 3-0 πέν. (κ.αγ. & παρ. 2-2)

Ατλέτικο Μπαλεάρες-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Ουέσκα-Οσασούνα 2-4 παρ. (κ.αγ. 1-1)

Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-1

Αλαβές-Σεβίλη 1-0

Ταλαβέρα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Μπούργος-Χετάφε 18/12

Ουρένσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 18/12

Μούρθια-Μπέτις 18/12

Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο 06/01