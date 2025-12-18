Οι «βόμβες» στο Copa del Rey, με τους αποκλεισμούς ομάδων της LaLiga από υποδεέστερους αντιπάλους, συνεχίστηκαν και στη δεύτερη μέρα της φάσης των «32» της διοργάνωσης.
Την αρχή έκανε την Τρίτη (16/12) η Μαγιόρκα, η οποία αποκλείστηκε από τη Λα Κορούνια (LaLiga 2) και την Τετάρτη πήραν τη… σκυτάλη οι Λεβάντε, Θέλτα και Βιγιαρεάλ. Η ουραγός της κορυφαίας κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος, Λεβάντε, αποκλείστηκε από την Λεονέσα (LaLiga 2) μετά την ήττα της με 1-0, η Θέλτα έμεινε εκτός στη διαδικασία των πέναλτι (3-0) από την Αλμπαθέτε (LaLiga 2), με τους γηπεδούχους ν’ ανοίγουν το σκορ με τον πρώην επιθετικού του Πανσερραϊκού και παίκτη του Ολυμπιακού (αγωνίζεται ως δανεικός στους γηπεδούχους), Χεφτέ Μπετανκόρ.
Τέλος, η τρίτη της βαθμολογίας της LaLiga, Βιγιαρεάλ, ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της πρωτοπόρου της LaLiga 2, Σανταντέρ και αποκλείστηκε.
Στα δύο ματς που ολοκλήρωσαν το δεύτερο «μενού» του προγράμματος της φάσης των «32», η Αλαβές απέκλεισε τη Σεβίλλη με το γκολ-πέναλτι του Βισέντε στο 79′, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης «δεινοπάθησε» απέναντι στην Ταλαβέρα (3η κατηγορία) την οποία νίκησε με 3-2 (δύο γκολ ο Εμπαπέ).
Η φάση των «32»
Λα Κορούνια-Μαγιόρκα 1-0
Εϊμπαρ-Ελτσε 0-1
Ελντένσε-Σοσιεδάδ 1-2
Σπόρτινγκ Χιχόν-Βαλένθια 0-2
Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα-Μπαρτσελόνα 0-2
Κουλτουράλ Λεονέσα-Λεβάντε 1-0
Αλμπαθέτε-Θέλτα 3-0 πέν. (κ.αγ. & παρ. 2-2)
Ατλέτικο Μπαλεάρες-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Ουέσκα-Οσασούνα 2-4 παρ. (κ.αγ. 1-1)
Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-1
Αλαβές-Σεβίλη 1-0
Ταλαβέρα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
Μπούργος-Χετάφε 18/12
Ουρένσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 18/12
Μούρθια-Μπέτις 18/12
Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο 06/01