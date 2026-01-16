Με τις αναμενόμενες προκρίσεις της Βαλένθια και της Μπαρτσελόνα, ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας. Οι «νυχτερίδες» πέρασαν με 2-0 από την έδρα της Μπούργος (10΄ Ιράνθο, 50΄ Σαντίκ) ενώ η «Μπάρτσα» κατέβαλε την αντίσταση της Σανταντέρ με το ίδιο σκορ 2-0 (66΄ Φεράν Τόρες, 90+5΄ Γιαμάλ).

Έτσι στους «8» βρίσκονται επτά ομάδες της La Liga και η Αλμπαθέτε η οποία έκανε το «μπαμ» αποκλείοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16»:

Λα Κορούνια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Ντεπορτίβα Λεονέσα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4 (παρ. κ.α. 3-3)

Σοσιεδάδ – Οσασούνα 3-2 (στα πέναλτι κ.α. 2-2)

Αλαβές – Ράγιο Βαγεκάνο 2-0

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2

Μπέτις – Ελτσε 2-1

Μπούργος – Βαλένθια 0-2

Σανταντέρ – Μπαρτσελόνα 0-2