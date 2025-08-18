Μοναδική υποδοχή επεφύλασσαν οι φίλαθλοι της Μίλαν στον Λούκα Μόντριτς, κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του Σαν Σίρο, πριν από τη σέντρα του αγώνα του Κυπέλλου Ιταλίας για τη φάση των «32», με την Μπάρι. O Κροάτης σούπερ σταρ, μπήκε αλλαγή στο 66ο λεπτό στη θέση του Σαμουέλε Ρίτσι, κι ενώ η Μίλαν προηγείτο με 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Τα γκολ των «ροσονέρι» που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Κυπέλλου πέτυχαν οι Ραφαέλ Λεάο στο 14ο λεπτό και Κριστιάν Πούλισιτς στο 48΄.

Στα πέναλτι προκρίθηκε η Πίζα (2-1), μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας στην έδρα της Τσεζένα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει με 10 παίκτες στο 89΄, όταν ο Αρτούρο Καλαμπρέζι αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα.

Σε αναμετρήσεις της φάσης των «32» στο Κύπελλο Ιταλίας σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σασουόλο-Καταντζάρο 1-0

Έμπολι-Ρετζιάνα 1-1 (πεν. 3-0)

Λέτσε-Γιούβε Στάμπια 2-0

Τζένοα-Βιτσέντζα 3-0

Βενέτσια-Μάντοβα 4-0

Κόμο-Σουντιρόλ 3-1

Κάλιαρι-Βίρτους Εντέλα 1-1 (πεν. 5-4)

Κρεμονέζε-Παλέρμο 0-0 (πεν. 4-5)

Μόντσα-Φροζινόνε 0-1

Πάρμα-Πεσκάρα 2-0

Τσεζένα-Πίζα 0-0 (πεν. 1-2)

Μίλαν-Μπάρι 2-0

Βερόνα-Αουντάτσε Τσερινιόλα 18/8

Σπέτσια-Σαμπντόρια 18/8

Ουντινέζε-Καραρέζε 18/8

Τορίνο-Μόντενα 18/8