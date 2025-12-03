Η Γιουβέντους έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ιταλίας. Οι «μπιανκονέρι» του Λουτσιάνο Σπαλέτι νίκησαν 2-0 την Ουντινέζε στο Τορίνο και εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν την Αταλάντα ή τη Τζένοα. Το σκορ άνοιξε ο Τζόναθαν Ντέιβιντ στο 23΄ ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε με πέναλτι ο Λοκατέλι στο 68΄.

Το πρόγραμμα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia:

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

Αταλάντα-Τζένοα 3/12

Νάπολι-Κάλιαρι 3/12

Ίντερ-Βενέτσια 3/12

Μπολόνια-Πάρμα 4/12

Λάτσιο-Μίλαν 4/12

Ρόμα-Τορίνο 13/1

Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

Προημιτελική φάση

Γιουβέντους – Αταλάντα ή Τζένοα

Μπολόνια ή Πάρμα – Λάτσιο ή Μίλαν

Ίντερ ή Βενέτσια – Ρόμα ή Τορίνο

Φιορεντίνα ή Κόμο – Νάπολι ή Κάλιαρι