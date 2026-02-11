Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα έκανε τη μεγάλη έκπληξη στον τρίτο χρονικά προημιτελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς «λύγισε» τη Νάπολι με 7-6 στα πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) κι έκλεισε… ραντεβού στα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης με την Ίντερ (4/3 και 22/4).

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας προηγήθηκε στο 39′ με πέναλτι του Μπατούρινα, με τον Βεργκάρα να ισοφαρίζει στο 46′ σε 1-1 για τους «παρτενοπέι». Ο Δουβίκας μπήκε αλλαγή στο 53′ στη θέση του Κακερέ και ευστόχησε στο δεύτερο χτύπημα της Κόμο στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Ζαν Μπουτέ να νικάει τον Λομπότκα στο 8ο χτύπημα της Νάπολι και να χαρίζει την πρόκριση στην ομάδα του.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Ίντερ-Τορίνο 2-1

Αταλάντα-Γιουβέντους 3-0

Νάπολι-Κόμο 6-7 πέν. (1-1 κ.δ. και παρ.)

Μπολόνια-Λάτσιο 11/02

Ημιτελική φάση

Μπολόνια ή Λάτσιο – Αταλάντα

Ίντερ – Κόμο