Η Τορίνο έκανε την έκπληξη στο «Ολίμπικο», νίκησε με 3-2 τη Ρόμα στην φάση των «16» του Coppa Italia και πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ίντερ.

Με τον Κώστα Τσιμίκα να μένει στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι «Ρωμαίοι» βρήκαν την «απάντηση» δύο φορές στο προβάδισμα της «γκρανάτα», ωστόσο, την τελευταία λέξη στην αναμέτρηση είπε ο Ιλκάν στο 90ό λεπτό, όταν «έγραψε» το τελικό 3-2.

Δύο φορές είχε προηγηθεί η Τορίνο με ισάριθμα γκολ του Άνταμς (35′, 52′) από ισάριθμες ασίστ του Βλάσιτς, παρά ταύτα η Ρόμα βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει, αρχικά με τον Ερμόσο στο 46′ κι εν συνεχεία με τον Αρένα στο 81ο λεπτό.

Η ομάδα του Γκασπερίνι έμεινε εκτός από το Coppa Italia, το οποίο είχε κατακτήσει για τελευταία φορά το 2009!

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες έξι αναμετρήσεις για τους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας έλαβαν χώρα το διάστημα 2-4 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η «αυλαία» της συγκεκριμένης φάσης θα πέσει στις 27 Ιανουαρίου, όταν η Φιορεντίνα υποδεχθεί την Κόμο του Τάσου Δουβίκα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η φάση των «16»

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

Αταλάντα-Τζένοα 4-0

Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πεν. (κ.δ. 1-1)

Ίντερ-Βενέτσια 5-1

Μπολόνια-Πάρμα 2-1

Λάτσιο-Μίλαν 1-0

Ρόμα-Τορίνο 2-3

Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Μπολόνια – Λάτσιο

Αταλάντα – Γιουβέντους

Ίντερ – Τορίνο

Νάπολι – Φιορεντίνα ή Κόμο