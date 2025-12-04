Ένα 17λεπτο ξέσπασμα της Ίντερ στο πρώτο μέρος (18′-34′) ήταν αρκετό για τους «νερατζούρι» να πετύχουν τρία γκολ στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση του σημερινού «μενού» της φάσης των «16» του Coppa Italia απέναντι στη Βενέτσια και να προκριθούν πανεύκολα στους «8» με το τελικό 5-1.

Ντιουφ, Εσπόσιτο και Τιράμ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Τιράμ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην επανάληψη και ο Μπονί ήταν οι σκόρερ για την ομάδα του Κριστιάν Κίβου, που θα περιμένει έως τις 13 Ιανουρίου για να μάθει ποιον θ’ αντιμετωπίσει στους προημιτελικούς (ο νικητής του ζεύγους, Ρόμα-Τορίνο). Το «γκολ της τιμής» για τη Βενέτσια σημείωσε στο 66′ ο Σαγράδο.

Πρόκριση… θρίλερ στους «8» του Coppa Italia πέτυχε η πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν, Νάπολι, η οποία επικράτησε στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» με 9-8 της Κάλιαρι στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας». Ο κανονικός αγώνας δεν ανέδειξε νικητή, με τους «νησιώτες» να ισοφαρίσουν με τον Εσπόσιτο στο 67′ το γκολ του Λούκα στο 28′.

Οι δύο ομάδες «έλυσαν τις διαφορές τους» στα πέναλτι, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 20, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να ευστοχεί στα 9, ενώ οι Σαρδηνοί στα 8! Αντίπαλος των «παρτενοπέι» στους προημιτελικούς θα είναι ο νικητής του ζευγαριού, Φιορεντίνα-Κόμο, που θα συναντηθούν στις 27 Ιανουαρίου.

Στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της δεύτερης μέρας η Αταλάντα έκανε «πάρτι» στο Μπέργκαμο και με το εμφατικό 4-0 επί της Τζένοα προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς, όπου θα έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στη Γιουβέντους στο Τορίνο.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia:

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

Αταλάντα-Τζένοα 4-0

Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πέν. (κ.αγ 1-1)

Ίντερ-Βενέτσια 5-1

Μπολόνια-Πάρμα 4/12

Λάτσιο-Μίλαν 4/12

Ρόμα-Τορίνο 13/1

Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

Προημιτελικά

Γιουβέντους – Αταλάντα

Μπολόνια ή Πάρμα – Λάτσιο ή Μίλαν

Ίντερ – Ρόμα ή Τορίνο

Φιορεντίνα ή Κόμο – Νάπολι