Η Λάτσιο πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, σε ένα αμφίρροπο ματς, επικρατώντας της Μπολόνια στη διαδικασία των πέναλτι με 4-1, ενώ το σκορ της κανονικής διάρκειας ήταν 1-1.

Η Μπολόνια άνοιξε το σκορ με τον Σαντιάγο Κάστρο στο 30′, ωστόσο ο Νόσλιν ισοφάρισε στο 48′ για την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι, καθώς δεν προβλεπόταν παράταση. Για την Μπολόνια ο Φέργκιουσον δεν κατάφερε να νικήσει τον Προβεντέλ, ενώ ο Ορσολίνι δεν βρήκε εστία, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στα ημιτελικά, οι «λατσιάλι» θα βρουν απέναντί τους την Αταλάντα, που απέκλεισε τη Γιουβέντους. Στον άλλο ημιτελικό θα κοντραριστούν Ίντερ και Κόμο.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Ίντερ-Τορίνο 2-1

Αταλάντα-Γιουβέντους 3-0

Νάπολι-Κόμο 1-1 (6-7 πέν.)

Μπολόνια-Λάτσιο 1-1 (1-4 πέν.)

Ημιτελική φάση

Λάτσιο – Αταλάντα

Ίντερ – Κόμο