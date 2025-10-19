Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη, με ασίστ και γκολ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας επικρατώντας εκτός έδρας της Πάσος Φερέιρα με 3-2 στην παράταση.

Το σκορ άνοιξε ο Λουμούνγκο στο 18′ για την Πάσος Φερέιρα, με τον Γκονσάλβες να ισοφαρίζει πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί στο 22′ σε 1-1, ύστερα από ασίστ του Έλληνα στράικερ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48ο λεπτό ο Βίκτορ έδωσε το προβάδισμα ξανά στην Πάσος Φερέιρα με 2-1, ωστόσο ο Φώτης Ιωαννίδης έφερε ξανά το ματς στα ίσα (2-2) στο 60′ με καρφωτή κεφαλιά στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Το γκολ του Ιωαννίδη



Στο έξτρα ημίωρο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του θεσμού, μετά από αυτογκόλ του Φερέιρα 102′.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίστηκε και τα 120 λεπτά του αγώνα, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε στο 58’ ως αλλαγή.