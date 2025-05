Κυπελλούχος Ιταλίας για τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 51 χρόνια της αναδείχθηκε η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη. Στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που διεξήχθη απόψε (14/5) στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, οι «ροσομπλού» με το γκολ του Εντόι στο 53ο λεπτό, επικράτησαν 1-0 της Μίλαν και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου και ταυτόχρονα το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League.

These full time scenes are everything 🥹 #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/eQRNsCqwui

Hang it in the Louvre 🦁🖼️ #SiMuoveLaCittà #WeAreOne pic.twitter.com/TLVfvhCfae

Λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στο «Σαν Σίρο» για το πρωτάθλημα, οι δύο «μονομάχοι» έδωσαν και νέο «ραντεβού», αυτή τη φορά, όμως, με έπαθλο ένα τρόπαιο.

Μετά από επτά χρόνια και την παρουσία της στον τελικό της σεζόν 2017/2018, η Μίλαν δεν μπόρεσε να κατακτήσει το έκτο τρόπαιο στην Ιστορία της, πρώτο μετά το 2003, στην 15η παρουσία τους σε καταληκτικό αγώνα.

Η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη «σηκώσει» ένα τρόπαιο στην διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, καθώς πανηγύρισε στις αρχές Ιανουαρίου στη Σαουδική Αραβία την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Στην τελευταία του – πιθανότατα – σεζόν με τη φανέλα της Μπολόνια, ο Μπάμπης Λυκογιάννης στέφθηκε με την ομάδα του Βιντσέντσο Ιταλιάνο, Κυπελλούχος Ιταλίας.

Παρότι έμεινε σε όλο τον αγώνα στον πάγκο, ο Έλληνας αριστερός φουλ μπακ είδε τους συμπαίκτες του να φτάνουν σε μία τεράστια επιτυχία απέναντι στους «ροσονέρι».

Την πρώτη μετά το μακρινό 1974 όταν είχαν κατακτήσει το δεύτερο τους τρόπαιο και τρίτη συνολικά από την ίδρυση του συλλόγου.

Just in case you didn’t know.

WE ARE THE COPPA ITALIA 2024/25 WINNERS ❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙!!#SiMuoveLaCittà #WeAreOne pic.twitter.com/UbmQgizPPa

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 14, 2025