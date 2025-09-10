Η διοίκηση της Ανόρθωσης παρουσίασε σήμερα τον Τιμούρ Κετσπάγια, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο της «κυρίας» του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος της ομάδας, Κυριάκος Πραστίτης, τόνισε για την πρόσληψη του Γεωργιανού κόουτς: «Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, ο Τιμούρ ήταν η πρώτη μας επιλογή. Θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, μαζί με τους συνεργάτες του και τον τεχνικό διευθυντή.

Αυτή η ομάδα δέχθηκε ανελέητη κριτική το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα ο Ανορθωσιάτης δεν συνήθισε να βλέπει την ομάδα του να μην πρωταγωνιστεί, αλλά ο χάρτης έχει αλλάξει και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Μια μερίδα του κόσμου δεν έχει αντιληφθεί ότι προέχει η αγωνιστική και οικονομική επιβίωση της ομάδας. Καλούμε όλους τους Ανορθωσιάτες να σταθούν ασπίδα».

Από την πλευρά του ο Κετσπάγια δήλωσε: «Επιστρέφω σε μια ομάδα που ως παίκτη με βοήθησε να εκπληρώσω τα όνειρα μου και ως προπονητή μου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσω. Επιστρέφω για τρίτη φορά στην Ανόρθωση και έχω μεγάλες φιλοδοξίες. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να υποσχεθούμε ότι η ομάδα θα κερδίζει τρόπαια – αυτό προς το παρόν. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα στην ομάδα γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική ομάδα, είναι το μόνο πράγμα που έφερε ο κόσμος από την Αμμόχωστο και έχουμε την ευθύνη όλοι να βοηθήσουμε.»