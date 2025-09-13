Την πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα Κύπρου είχε η Πάφος. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League (17/9, 19:45) γνώρισε ήττα σοκ με 1-0 εντός έδρας από τον Απόλλωνα Λεμεσού και σίγουρα δεν έρχεται με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην Ελλάδα για το ματς με τους Πειραιώτες.

Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο «πλήρωσε» την αποβολή του Λουκάσεν με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 47ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να το εκμεταλλεύονται και να ανοίγουν το σκορ με τον Βάισμπεκ στο 56ο λεπτό.

Στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, το ματς πήρε… φωτιά με τις αποβολές των Βάισμπεκ (87′) και Σπόλιαριτς (90+9′) για τον Απόλλωνα, ο οποίος κράτησε μέχρι το φινάλε η νίκη.

Η Πάφος μετρά πλέον μία νίκη και μία ήττα στο πρωτάθλημα και είναι στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο τεχνικός Πάφου, Χουάν Καρσέδο, παρέταξε την ακόλουθη ενδεκάδα: Μιχαήλ, Αντερσον Σίλβα (52′ Νταβίντ Λουίς), Μπρούνο, Κορέια (78′ Κουίνα), Ντράγκομι (78′ Ντιμάτα), Γκόλνταρ, Λάνγκα (46′ Μίμοβιτς), Λουκάσεν, Όρσιτς (59′ Ζάζα), Πέπε, Σάνγιτς.