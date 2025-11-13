Ο Κώστας Τσάνας συμφώνησε με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κύπρου και ανέλαβε τεχνικός διευθυντής για όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Τσάνα στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή για τις μικρές Εθνικές Ομάδες (Youth Development Manager).

Από το 2021 μέχρι πρόσφατα, ο Κώστας Τσάνας ήταν τεχνικός διευθυντής στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Εχει να επιδείξει πλούσιο βιογραφικό και πετυχημένη καριέρα ως προπονητής σε μικρές Εθνικές ομάδες στην Ελλάδα ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας. Ο Κώστας Τσάνας εργάστηκε μεταξύ άλλων στην Εθνική Νέων της Ελλάδας οδηγώντας την το 2012 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων με αντίπαλο την Ισπανία καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων Κ-20 το 2013.

Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν προπονητής στην Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας ενώ διετέλεσε δύο φορές υπηρεσιακός προπονητής στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας το 2014 και το 2015. Ακολούθως, ήταν για 2,5 χρόνια και μέχρι το 2018 άμεσος συνεργάτης του Michael Skibbe στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας».