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Η Φενέρμπαχτσε με καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο πεντάλεπτο συνέχισε με το απόλυτο των νικών στην EuroLeague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε 76-66 της Ντουμπάι στην Κωνσταντινούπολη επέκτεινε το αήττητο σερί της στο ξεκίνημα της εφετινής Euroleague και τρέχει με ρεκόρ 3-0.

Στο 35΄ το σκορ ήταν 61-61 και από το σημείο εκείνο έως το τέλος του αγώνα οι Τούρκοι «επέτρεψαν» μόλις πέντε πόντους στους αντιπάλους τους, που υποχρεώθηκαν στην πρώτη τους νίκη.

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