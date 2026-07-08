Η Ελβετία έγινε η 8η και τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της στα πέναλτι επί της Κολομβίας.

Αντίπαλος της στα προημιτελικά θα είναι η Αργεντινή, η οποία πέρασε μέσα από την… κόλαση κι έφτασε στον παράδεισο, επικρατώντας με 3-2 της εξαιρετικής Αιγύπτου στην Ατλάντα, με μία απίθανη ανατροπή.

Το πιο αξιοσημείωτο σε αυτό το Μουντιάλ είναι η κυριαρχία της Ευρώπης, αφού οι έξι από τις οκτώ ομάδες αυτής της προημιτελικής φάσης είναι από τη Γηραιά Ήπειρο.

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