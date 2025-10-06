Με τον βαθμό της ισοπαλίας, 1-1, συμβιβάστηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης, στην επίσκεψή της στο Βίγο, στον αγώνα με τον οποίο «έπεσε η αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της La Liga. Μάλιστα, από αυτογκόλ του Σουηδού σέντερ μπακ της Θέλτα, Στάρλφελτ, με το οποίο προηγήθηκαν με 1-0 οι Μαδριλένοι στο 6ο λεπτό. Όταν, όμως αποβλήθηκε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Κλεμάν Λανγκλέ στο 40΄, η Θέλτα είχε αριθμητική υπεροπλία… η οποία θα απέδιδε, στο 68΄. Ο Ισπανός διεθνής επιθετικό Ιάγο Άσπας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα στη Θέλτα που δεν έχει ξεκινήσει καλά και μετρά μόλις 6 βαθμούς. Η Ατλέτικο, ισοβαθμεί με 13 βαθμούς, με Σεβίλη, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Έλτσε, στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία
Οσασούνα-Χετάφε 2-1 (45+3΄ Μπρετόνες, 90΄ Κατένα – 23΄ Μαγιοράλ)
Οβιέδο-Λεβάντε 0-2 (30΄ Άλβαρεθ, 72΄ Εγιόνγκ)
Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1 (18΄ Βάνατ, 63΄ Αρνάου – 57΄ Ντιέγκο Λόπεθ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1 (9΄ πεν. Ινιάκι Γουίλιαμς, 82΄ Ρέγκο – 77΄ Σαμού Κόστα)
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1 (47΄, 69΄ πεν. Βινίσους, 81΄ Μπαπέ – 73΄ Μικαουτάτζε)
Αλαβές-Έλτσε 3-1 (76΄πεν. Βιθέντε, 81΄ Μαρτίνεθ, 90+5΄ Μπογέ – 90+3΄ Αντρέ Σίλβα)
Σεβίλη-Μπαρτσελόνα 4-1 (13΄πεν. Αλέξις Σάντσες, 36΄ Ρομέρο, 90+6΄ Ανταμς – 45+7΄ Ράσφορντ)
Εσπανιόλ-Μπέτις 1-2 (15΄ Λοθάνο – 54΄ Ερνάντες, 63΄ Εζαλζουλί)
Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 (84΄ Εσπίνο)
Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (68΄ Άσπας – 6΄ αυτ. Στάρλφελτ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπαρτσελόνα 19
Βιγιαρεάλ 16
Μπέτις 15
Σεβίλη 13
Έλτσε 13
Αθλέτικ Μπιλμπάο 13
Ατλέτικο Μαδρίτης 13
Εσπανιόλ 12
Αλαβές 11
Χετάφε 11
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Βαλένθια 8
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6
Θέλτα 6
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5