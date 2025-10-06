Με τον βαθμό της ισοπαλίας, 1-1, συμβιβάστηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης, στην επίσκεψή της στο Βίγο, στον αγώνα με τον οποίο «έπεσε η αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της La Liga. Μάλιστα, από αυτογκόλ του Σουηδού σέντερ μπακ της Θέλτα, Στάρλφελτ, με το οποίο προηγήθηκαν με 1-0 οι Μαδριλένοι στο 6ο λεπτό. Όταν, όμως αποβλήθηκε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Κλεμάν Λανγκλέ στο 40΄, η Θέλτα είχε αριθμητική υπεροπλία… η οποία θα απέδιδε, στο 68΄. Ο Ισπανός διεθνής επιθετικό Ιάγο Άσπας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα στη Θέλτα που δεν έχει ξεκινήσει καλά και μετρά μόλις 6 βαθμούς. Η Ατλέτικο, ισοβαθμεί με 13 βαθμούς, με Σεβίλη, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Έλτσε, στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Οσασούνα-Χετάφε 2-1 (45+3΄ Μπρετόνες, 90΄ Κατένα – 23΄ Μαγιοράλ)

Οβιέδο-Λεβάντε 0-2 (30΄ Άλβαρεθ, 72΄ Εγιόνγκ)

Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1 (18΄ Βάνατ, 63΄ Αρνάου – 57΄ Ντιέγκο Λόπεθ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1 (9΄ πεν. Ινιάκι Γουίλιαμς, 82΄ Ρέγκο – 77΄ Σαμού Κόστα)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1 (47΄, 69΄ πεν. Βινίσους, 81΄ Μπαπέ – 73΄ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Έλτσε 3-1 (76΄πεν. Βιθέντε, 81΄ Μαρτίνεθ, 90+5΄ Μπογέ – 90+3΄ Αντρέ Σίλβα)

Σεβίλη-Μπαρτσελόνα 4-1 (13΄πεν. Αλέξις Σάντσες, 36΄ Ρομέρο, 90+6΄ Ανταμς – 45+7΄ Ράσφορντ)

Εσπανιόλ-Μπέτις 1-2 (15΄ Λοθάνο – 54΄ Ερνάντες, 63΄ Εζαλζουλί)

Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 (84΄ Εσπίνο)

Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (68΄ Άσπας – 6΄ αυτ. Στάρλφελτ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 21

Μπαρτσελόνα 19

Βιγιαρεάλ 16

Μπέτις 15

Σεβίλη 13

Έλτσε 13

Αθλέτικ Μπιλμπάο 13

Ατλέτικο Μαδρίτης 13

Εσπανιόλ 12

Αλαβές 11

Χετάφε 11

Οσασούνα 10

Λεβάντε 8

Ράγιο Βαγεκάνο 8

Βαλένθια 8

Οβιέδο 6

Τζιρόνα 6

Θέλτα 6

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Μαγιόρκα 5