Με ένα εντυπωσιακό «διπλό» της Εσπανιόλ, έκλεισε το 2025 στη La Liga. Οι Καταλανοί επικράτησαν 2-1 της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο νέο “Σαμ Μαμές” αποδεικνύοντας ότι η βαθμολογική τους θέση μόνο τυχαία δεν είναι. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μπερενγκέρ στο 36΄, αλλά στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η ανατροπή είχε ήδη ολοκληρωθεί με σκόρερ τους Ρομέρο (44΄) και Μίγια (52΄).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 17ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52′ Ντούρο – 23′ Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1 (90’+ Ντε Λα Φουέντε-45′ Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0 (72΄,81΄πεν. Μπούντιμιρ, 90+3΄ Ντα Άρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη 2-0 (38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄πεν. Μπαπέ)

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13′ Κόκε, 38′ αυτ. Ρέις. 90’+ Γκριεζμάν)

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12′ Ραφίνια, 63′ Γιαμάλ)

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6′ Φορτ, 67′ Ροντρίγκες, 70′ Βαλέρα, 90’+1 Νέτο)

Μπέτις-Χετάφε 4-0 (16′,49′ Ρουϊμπάλ, 52′ Φορνάλς, 60′ Ερνάντες)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 1-2 (38΄ Μπερενγκέρ – 44΄ Ρομέρο, 52΄ Μίγια)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17αγ.)     

Μπαρτσελόνα        46 -18αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης      42 -18αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης  37 -18αγ.

Βιγιαρεάλ          35 -16αγ.

Εσπανιόλ           33

Ρεάλ Μπέτις        28

Θέλτα              23

Αθλέτικ Μπιλμπάο   23 -18αγ.

Έλτσε              22

Σεβίλη             20

Χετάφε             20

Οσασούνα           18

Μαγιόρκα           18

Αλαβές             18

Ράγιο Βαγεκάνο     18

Ρεάλ Σοσιεδάδ      17

Βαλένθια           16

Τζιρόνα            15

Ρεάλ Οβιέδο        11

Λεβάντε            10 -16αγ.

