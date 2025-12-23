Με ένα εντυπωσιακό «διπλό» της Εσπανιόλ, έκλεισε το 2025 στη La Liga. Οι Καταλανοί επικράτησαν 2-1 της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο νέο “Σαμ Μαμές” αποδεικνύοντας ότι η βαθμολογική τους θέση μόνο τυχαία δεν είναι. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μπερενγκέρ στο 36΄, αλλά στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η ανατροπή είχε ήδη ολοκληρωθεί με σκόρερ τους Ρομέρο (44΄) και Μίγια (52΄).
Δείτε ΕΔΩ καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 17ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga
Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52′ Ντούρο – 23′ Σαμού Κόστα)
Οβιέδο-Θέλτα 0-0
Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1 (90’+ Ντε Λα Φουέντε-45′ Κούμπο)
Οσασούνα-Αλαβές 3-0 (72΄,81΄πεν. Μπούντιμιρ, 90+3΄ Ντα Άρο)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη 2-0 (38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄πεν. Μπαπέ)
Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13′ Κόκε, 38′ αυτ. Ρέις. 90’+ Γκριεζμάν)
Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12′ Ραφίνια, 63′ Γιαμάλ)
Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6′ Φορτ, 67′ Ροντρίγκες, 70′ Βαλέρα, 90’+1 Νέτο)
Μπέτις-Χετάφε 4-0 (16′,49′ Ρουϊμπάλ, 52′ Φορνάλς, 60′ Ερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 1-2 (38΄ Μπερενγκέρ – 44΄ Ρομέρο, 52΄ Μίγια)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17αγ.)
Μπαρτσελόνα 46 -18αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 42 -18αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 37 -18αγ.
Βιγιαρεάλ 35 -16αγ.
Εσπανιόλ 33
Ρεάλ Μπέτις 28
Θέλτα 23
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -18αγ.
Έλτσε 22
Σεβίλη 20
Χετάφε 20
Οσασούνα 18
Μαγιόρκα 18
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 18
Ρεάλ Σοσιεδάδ 17
Βαλένθια 16
Τζιρόνα 15
Ρεάλ Οβιέδο 11
Λεβάντε 10 -16αγ.