Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να… πετάει βαθμούς στη La Liga, μετρώντας απόψε την τρίτη διαδοχική ισοπαλία της στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι «Μερένχες» στραβοπάτησαν (1-1) και στην έδρα της κατώτερης σε δυναμικότητα, Τζιρόνα, για την 14η αγωνιστική, με τον Εμπαπέ να τους χαρίζει από την… άσπρη βούλα στο 67΄ έστω τον ένα βαθμό της ισοπαλίας.

Πλέον η Ρεάλ, που βρέθηκε στο 45΄ πίσω στο σκορ από το γκολ του Ουναΐ, «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας και υποχώρησε στη δεύτερη θέση και στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Για την Τζιρόνα, που βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, ήταν η δεύτερη σερί ισοπαλία, μετά από το 1-1 της προηγούμενης αγωνιστικής με τη Μπέτις.

Δείτε ΕΔΩ τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:

Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56′ Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62′ πέν,66′ Μουρίκι – 82′ Ραούλ Γκαρσία, 90’+2 Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8′ Γιαμάλ, 26′,90’+4 Όλμο – 1′ Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3′ Ναβάρο, 44′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (16′,25′ Σόρλοτ)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3 (61′ Σολέρ, 87′ Μπαρενετσέα – 31′ Πέρεθ, 57′,90′ Μολέιρο)

Σεβίλλη-Μπέτις 0-2 (54′ Φορνάλς, 69′ Αλτιμίρα)

Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1 (86′ Γκαρσία)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (45΄ Ουναΐ – 67΄ πεν. Εμπαπέ)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34

Ρεάλ Μαδρίτης 33

Βιγιαρεάλ 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 24

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16

Σεβίλη 16

Θέλτα 16

Ράγιο Βαγεκάνο 16 -13αγ.

Αλαβές 15

Μαγιόρκα 13

Βαλένθια 13 -13αγ.

Τζιρόνα 12

Οσασούνα 12

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9