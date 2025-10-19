Ο Τιάγκο Αλμάδα στο 69΄, από ασίστ του Τσόλο Σιμεόνε, πέτυχε το μοναδικό γκολ στην εντός έδρας νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί τις Οσασούνα, για την 9η αγωνιστική της La Liga. H Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες και μετρά 16 βαθμούς, όσους έχει και η Μπέτις που έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Βιγιαρεάλ νωρίτερα το Σάββατο (18/10).

Οι «ροχιμπλάνκος» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπαένα, ωστόσο το τέρμα του 24χρονου δεν μέτρησε καθώς υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)

Σεβίλη-Μαγιόρκα 1-3 (16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1 (13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο – 20΄ Βίτσελ)

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2 (44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο – 66΄, 90+4΄ Αντονι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0 (69΄ Αλμάδα)

Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 19/10

Θέλτα-Σοσιεδάδ 19/10

Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 19/10

Αλαβές-Βαλένθια 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 22 -9αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 21

Βιγιαρεάλ 17 -9αγ.

Μπέτις 16 -9αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 16 -9αγ.

Εσπανιόλ 15 -9αγ.

Σεβίλη 13 -9αγ.

Έλτσε 13

Αθλέτικ Μπιλμπάο 13

Αλαβές 11

Χετάφε 11

Οσασούνα 10 -9αγ.

Λεβάντε 8

Ράγιο Βαγεκάνο 8

Βαλένθια 8

Μαγιόρκα 8 -9αγ.

Θέλτα 6

Οβιέδο 6 -9αγ.

Τζιρόνα 6 -9αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5