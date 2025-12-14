Η Εσπανιόλ θέλει να παίξει στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν και το δείχνει. Στο πέμπτο χρονικά ματς της 16ης αγωνιστικής της La Liga η ομάδα της Βαρκελώνης πέρασε νικηφόρα από το «Αλφόνσο Πέρεθ» της Μαδρίτης, με το τελικό 1-0 επί της Χετάφε και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 53′ ο Καμπρέρα από πάσα του Εσπόζιτο.

Ο Ραφίνια ήταν το Α και Ω της Μπαρτσελόνα στη σημερινή αναμέτρηση με την Οσασούνα. Ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ στο 70′ και εκείνος που το «σφράγισε» στο 86′, για να διατηρήσει την ομάδα του Χάνσι Φλικ στην κορυφή της βαθμολογίας με +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Η Μπάρτσα έχασε σωρεία ευκαιριών για ένα μεγαλύτερο σκορ, είχε κι άλλο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες στο πρώτο μέρος, αλλά δεν μέτρησε (ήταν οφσάιντ ο Γιαμάλ), αλλά παρά ταύτα κατάφερε να πάρει μία «καθαρή» νίκη και να κάνει ένα ακόμη βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου της.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35′ Γουέδες – 76′,84′ Τσιγκάνκοφ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17′ Κόκε, 74′ Γκριεζμάν – 63′ Μπελτράν)

Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5′ Μορλάνες, 82′ Μασκαρέλ, 89′ Μουρίκι – 21′ αυτ. Μαφέο)

Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70′, 86′ Ραφίνια)

Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53′ Καμπρέρα)

Σεβίλη-Οβιέδο 14/12

Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 14/12

Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 14/12

Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 14/12

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.

Βιγιαρεάλ 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.

Εσπανιόλ 30 -16αγ.

Μπέτις 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.

Χετάφε 20 -16αγ.

Έλτσε 19 -16αγ.

Θέλτα 19

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Σεβίλλη 17

Μαγιόρκα 17 -16αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.

Οσασούνα 15 -16αγ.

Βαλένθια 15 -16αγ.

Τζιρόνα 15 -16αγ.

Οβιέδο 10

Λεβάντε 9