Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την τεράστια νίκη επί της Ίντερ στο Champions League και παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν απέναντι στην ουραγό της La Liga, Οβιέδο, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 στο «Μετροπολιτάνο» και προσωρινά ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Ο πέμπτος χρονικά αγώνας της 14ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος είχε επί της ουσίας τελειώσει πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, καθώς στο 16′ και 25′ ο 29χρονος Νορβηγός διεθνής σέντερ φορ, Αλεξάντερ Σόρλοτ, σκόραρε δύο φορές κι από κει και πέρα τα πράγματα πήραν… τον δρόμο τους.

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

Νωρίτερα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο δε συνάντησε κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στην εκ των ουραγών της βαθμολογίας, Λεβάντε. Οι «Βάσκοι» με δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο επικράτησαν με 2-0 στο «Θιουτάτ ντε Βαλένθια» μπήκαν ξανά σε… τροχιά Ευρώπης.

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

Η Μπαρτσελόνα, φανερά επηρεασμένη από τη «βαριά» ήττα στο Champions League από την Τσέλσι, αγχώθηκε απέναντι στην Αλαβές, αλλά τελικά με τον Ντάνι Όλμο να σκοράρει δύο φορές επικράτησε με ανατροπή, 3-1 και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της La Liga.

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga

Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56′ Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62′ πέν,66′ Μουρίκι – 82′ Ραούλ Γκαρσία, 90’+2 Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8′ Γιαμάλ, 26′,90’+4 Όλμο – 1′ Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3′ Ναβάρο, 44′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (16′,25′ Σόρλοτ)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 30/11

Σεβίλλη-Μπέτις 30/11

Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 30/11

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34 -14αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 32

Βιγιαρεάλ 29

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 21

Εσπανιόλ 21

Χετάφε 20 -14αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -14αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16 -14αγ.

Σεβίλη 16

Θέλτα 16

Ράγιο Βαγεκάνο 16

Αλαβές 15 -14αγ.

Μαγιόρκα 13 -14αγ.

Βαλένθια 13

Οσασούνα 12 -14αγ.

Τζιρόνα 11

Λεβάντε 9 -14αγ.

Οβιέδο 9