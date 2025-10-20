Χρειάστηκαν 80 ολόκληρα λεπτά αλλά και να μείνει με 10 παίκτες η αντίπαλός της, για να βρει δίχτυα η Ρεάλ Μαδρίτης, στην έδρα της Χετάφε. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο «λυτρωτής» της «βασίλισσας», καθώς ο Γάλλος διεθνής επιθετικός «έγραψε» το 1-0 στο 80ό λεπτό και χάρισε το «τρίποντο» στους Μαδριλένους, για την 9η αγωνιστική της La Liga. Ο Άλαν Νιόμ είχε αποβληθεί 3 λεπτά νωρίτερα για τους γηπεδούχους (77΄) που έμειναν και με 9 παίκτες, όταν στο 84΄ αποβλήθηκε και ο Σανκρίς.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)

Σεβίλη-Μαγιόρκα 1-3 (16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1 (13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο – 20΄ Βίτσελ)

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2 (44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο – 66΄, 90΄+4 Αντονι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0 (69΄ Αλμάδα)

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1 (20΄ Ντουράν – 89΄ Σολέρ)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3 (12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (80΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Βαλένθια 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 24

Μπαρτσελόνα 22

Βιγιαρεάλ 17

Μπέτις 16

Ατλέτικο Μαδρίτης 16

Εσπανιόλ 15

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Σεβίλη 13

Ράγιο Βαγεκάνο 11

Χετάφε 11

Αλαβές 11 -8αγ.

Οσασούνα 10

Λεβάντε 8

Βαλένθια 8 -8αγ.

Μαγιόρκα 8

Θέλτα 7

Ρεάλ Σοσιεδάδ 6

Οβιέδο 6

Τζιρόνα 6

