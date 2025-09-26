Η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Οβιέδο, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της και να επικρατήσει με 3-1, μένοντας σε απόσταση βολής από την πρώτη θέση της La Liga.

Η Οβιέδο άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος με τον Ρέινα στο 33′, βάζοντας από την αρχή δύσκολα στην Μπαρτσελόνα, η οποία δεν κατάφερε να ισοφαρίσει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κατάφερε στο δεύτερο μέρος να σκοράρει με τον Έρικ Γκαρθία στο 56′ και να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 70′ για το 2-1.

Το σκορ ολοκληρώθηκε στο 88′ με τον Αραούχο για το τελικό 3-1, που έδωσε τους τρεις βαθμούς στην “Μπάρτσα” και την άνεση να παραμείνει στην 2η θέση της La Liga, πίσω από την 1η Ρεάλ Μαδρίτης.

Οβιέδο (Βέλικο Παούνοβιτς): Εσκαντέλ, Αχιάδο, Μπαϊγί, Κάρμο, Αλασάνε, Χασάν (65΄Σιμπό), Σαϊρά (65΄Φόρες), Ρέινα (76΄Μπρέκαλο), Ντεντόνκερ, Ρονδόν, Σάντι Καθόρλα (65΄Ίλιτς)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κασάδο (46΄Ντε Γιόνγκ), Πέδρι, Ντάνι Όλμο, Ράσφορντ, Ραφίνια (65΄Λεβαντόφσκι), Φεράν Τόρες.

Ισοπαλία 1-1 στο Οσασούνα – Έλτσε

Στα υψηλά στρώματα της La Liga παραμένει η Έλτσε που έφυγε με βαθμό από την Παμπλόνα χάρη στο 1-1 με την Οσασούνα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μουνιόθ στο 10΄, όμως η Έλτσε – παίζοντας με δέκα παίκτες από το 70΄εξαιτίας της αποβολής του Σαράμπια – ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και ανέβηκε στην 6η θέση του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Τζιρόνα 1-1 (48′ Χορεγκιθάρ – 9′ Ουναΐ)

Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2 (59′ Καμπρέρα, 90’+6 Πουάδο – 15′ Νταντζούμα, 62′ Ντούρο)

Θέλτα-Μπέτις 1-1 (47΄ Αλβαρεθ – 45΄ Μπαρτρά)

Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4 (54΄ Εγιόνγκ – 28΄ Βινίσιους, 38΄ Μασταντουόνο, 64΄ πέν, 66΄ Μπαπέ)

Σεβίλη-Βιγιαρεάλ 1-2 (51΄ Σο – 17΄ Ολουβαζέγι, 86΄ Σόλομον)

Χετάφε-Αλαβές 1-1 (63΄ Αραμπάρι – 71΄ Γκεβάρα)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 3-2 (15`, 80`, 88` Αλβαρες – 45` Τσαβαρία, 77` Γκαρσία)

Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα 1-0 (49′ Οϊαρθάμπαλ)

Οσασούνα-Ελτσε 1-1 (10΄ Μουνιόθ – 90+2΄ Πεδρόσα)

Οβιέδο-Μπαρτσελόνα 1-3 (33′ Ρέινα – 56′ Έρικ Γκαρθία, 70′Λεβαντόφσκι, 88′ Αραούχο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18

Μπαρτσελόνα 16

Βιγιαρεάλ 13

Εσπανιόλ 11

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Χετάφε 10

Έλτσε 10

Ατλέτικο Μαδρίτης 9

Μπέτις 9

Βαλένθια 8

Αλαβές 8

Σεβίλη 7

Οσασούνα 7

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Λεβάντε 4

Οβιέδο 3

Μαγιόρκα 2

Τζιρόνα 2