Με τον Χουλιάν Άλβαρες, πραγματικά on fire, η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, με σκορ 3-2 και μείωσε την απόσταση από την κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Αργεντινός με ένα τρομερό χατ τρικ ήρθε να δώσει το φιλί της ζωής στους «ροχιμπλάνκος», καθώς με τα δικά του γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης προσυπέγραψε την πλήρη ανατροπή στην… ανατροπή της Βαγιεκάνο και ξανάβαλε την ομάδα του Ντιέγο Σιμεόνε σε ρότα διεκδίκησης, λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι της Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ στο «Μετροπολιτάνο».

Ο φορ της Ατλέτικο είχε φροντίσει να της δώσει το προβάδισμα (1-0) στο 15΄με φοβερό βολέ μετά από σέντρα του Γιορέντε στην περιοχή, όμως έκτοτε το ματς έδειχνε να στραβώνει για τους γηπεδούχους. Αρχικά στο 45΄ ο Τσαβαρία ισοφάρισε 1-1 για τη Βαγιεκάνο με απίστευτο κεραυνό έξω από την περιοχή, ενώ στο 78΄ο Γκαρθία έφερε τούμπα το ματς για να βάλει τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού (1-2).

Δευτερόλεπτα μετά ωστόσο, ο Χουλιάν Άλβαρες έγινε «καυτό πιστόλι»! Αρχικά στο 80΄πήρε το… ριμπάουντ μετά από ασταθή επέμβαση του αντίπαλου γκολκίπερ γράφοντας το 2-2, ενώ στο 88΄με πανέμορφο σουτ έξω από την περιοχή ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε μια πολύτιμη και από ψυχολογικής άποψης νίκη στους «ροχιμπλάνκος».

Δείτε τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Μολίνα (56′ Σιμεόνε), Λε Νορμάν, Χάντσκο, Γκαλάν (73′ Ρασπαντόρι), Γιορέντε, Κόκε (56′ Γκονζάλες), Μπάριος, Γκάλαχερ (79′ Πουμπίγ), Γκριζμάν (79′ Ρουγκέρι), Άλβαρες

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: Μπατάλια, Μπάλιου, Φέρτρουντ, Λεζέν, Σαβαρία, Ράτσιου, Λόπεθ (79′ Ντίαθ), Βαλεντίν (66′ Σις), Πέρεθ (66′ Γκαρθία), Παλαθόν (85′ Γκουμπαού), Αλεμάο (66′ Εσπίνο)

Επιτέλους νίκη για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Την ίδια ώρα η Ρεάλ Σοσιεδάδ λύγισε με 1-0 τη Μαγιόρκα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη La Liga μετά από έξι αγωνιστικές. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο… συνήθης ύποπτος, Ογιαρθάμπαλ, στο 49΄της αναμέτρησης.

Ισοπαλία 1-1 στο Χετάφε- Αλαβές

Χετάφε και Αλαβές αναδείχθηκαν νωρίτερα ισόπαλες 1-1 στη Μαδρίτη. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν με γκολ του Αραμπάρι στο 63΄, όμως οι φιλοξενούμενοι απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας με σκόρερ τον Γκεβάρα στο 71΄.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Τζιρόνα 1-1

Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2

Θέλτα-Μπέτις 1-1

Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4

Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ 1-2

Χετάφε-Αλαβές 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 3-2

Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα 1-0

Οσασούνα-Ελτσε 25/09

Οβιέδο-Μπαρτσελόνα 25/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18

Μπαρτσελόνα 13 – 5 αγ.

Βιγιαρεάλ 13

Εσπανιόλ 11

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Χετάφε 10

Έλτσε 9 – 5 αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 9

Μπέτις 9

Αλαβές 8

Βαλένθια 8

Σεβίλλη 7

Οσασούνα 6 – 5 αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Λεβάντε 4

Οβιέδο 3 – 5 αγ.

Μαγιόρκα 2

Τζιρόνα 2