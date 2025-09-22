Με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει δύο γκολ (15΄ και 34΄) και τον Ντάνι Όλμο να έχει γκολ (62΄) και ασίστ, η Μπαρτσελόνα έφτασε άνετα στη νίκη, με 3-0, επί της Χετάφε, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της La Liga. Με την 4η νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα, οι Καταλανοί επέστρεψαν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία
Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1 (7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)
Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4 (43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0 (22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)
Αλαβές-Σεβίλη 1-2 (17΄πεν. Βιθέντε – 10΄ Βάργκας, 67΄ Αλέξις Σάντσες)
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1 (69΄ Μικαουτάτζε, 85΄ Γκεΐ – 45+6΄πεν. Μπούντιμιρ)
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (73΄ Σανταμαρία, 90+3΄ Ντούρο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 1-1 (65΄ Ντε Φρούτος – 49΄ Ιγκλέσιας)
Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (85΄ Μουρίτσι – 79΄ Γκάλαχερ)
Έλτσε-Οβιέδο 1-0 (9΄ Αντρέ Σίλβα)
Μπαρτσελόνα-Χετάφε 3-0 (15΄ & 34΄ Τόρες, 62΄ Όλμο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 15
Μπαρτσελόνα 13
Βιγιαρεάλ 10
Εσπανιόλ 10
Έλτσε 9
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Σεβίλη 7
Αλαβές 7
Βαλένθια 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 6
Οσασούνα 6
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5 -6αγ.
Λεβάντε 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 2
Τζιρόνα 1