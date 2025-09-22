Με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει δύο γκολ (15΄ και 34΄) και τον Ντάνι Όλμο να έχει γκολ (62΄) και ασίστ, η Μπαρτσελόνα έφτασε άνετα στη νίκη, με 3-0, επί της Χετάφε, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της La Liga. Με την 4η νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα, οι Καταλανοί επέστρεψαν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1 (7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4 (43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0 (22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Σεβίλη 1-2 (17΄πεν. Βιθέντε – 10΄ Βάργκας, 67΄ Αλέξις Σάντσες)

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1 (69΄ Μικαουτάτζε, 85΄ Γκεΐ – 45+6΄πεν. Μπούντιμιρ)

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (73΄ Σανταμαρία, 90+3΄ Ντούρο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 1-1 (65΄ Ντε Φρούτος – 49΄ Ιγκλέσιας)

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (85΄ Μουρίτσι – 79΄ Γκάλαχερ)

Έλτσε-Οβιέδο 1-0 (9΄ Αντρέ Σίλβα)

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 3-0 (15΄ & 34΄ Τόρες, 62΄ Όλμο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 15

Μπαρτσελόνα 13

Βιγιαρεάλ 10

Εσπανιόλ 10

Έλτσε 9

Μπέτις 9 -6αγ.

Χετάφε 9

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Σεβίλη 7

Αλαβές 7

Βαλένθια 7

Ατλέτικο Μαδρίτης 6

Οσασούνα 6

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5 -6αγ.

Λεβάντε 4

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Μαγιόρκα 2

Τζιρόνα 1