Ο Βινίσιους και ο Εμπαπέ «μίλησαν» απέναντι τη Βιγιαρεάλ οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης σε άνετη εντός έδρας νίκη, με 3-1, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της LaLiga. H «βασίλισσα» άφησε πίσω την ήττα από την Ατλέτικο και βρίσκονται στο +2 από την Μπαρτσελόνα που έχει αγώνα λιγότερο και στο +5 από την αποψινή αντίπαλό της, το «κίτρινο υποβρύχιο».

Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 47΄ για να κάνει ο ίδιος το 2-0 των «μερένγκες» από το σημείο του πέναλτι στο 69΄, ενώ ο Εμπαπέ στο 81΄ πέτυχε το 3ο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Βιγιαρεάλ είχε μειώσει με τον Μικαουτάτζε στο 73ο λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά μετά (στο 77΄) οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σαντιάγκο Μοουρίνιο.

Εν τω μεταξύ λίγο πριν την λήξη του αγώνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στον αστράγαλο.

Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών της Ρεάλ, κάνει λόγο για διάστρεμμα, ωστόσο ο Εμπαπέ θα εξεταστεί και από το ιατρικό τιμ της Γαλλία, κατά την ενσωμάτωσή του στην αποστολή των «τρικολόρ» την Δευτέρα.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Αζερμπαϊτζάν στις 10 Οκτωβρίου και την Ισλανδία στις 13 του ίδιου μήνα για τα προκριματικά του Mundial, με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 26χρονου στράικερ.

Τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της La Liga

Οσασούνα-Χετάφε 2-1 (45+3΄ Μπρετόνες, 90΄ Κατένα – 23΄ Μαγιοράλ)

Οβιέδο-Λεβάντε 0-2 (30΄ Άλβαρεθ, 72΄ Εγιόνγκ)

Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1 (18΄ Βάνατ, 63΄ Αρνάου – 57΄ Ντιέγκο Λόπεθ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1 (9΄πεν. Ινιάκι Γουίλιαμς, 82΄ Ρέγκο – 77΄ Σαμού Κόστα)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1 (47΄, 69΄ πεν. Βινίσους, 81΄ Εμπαπέ – 73΄ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Ελτσε 5/10

Σεβίλη-Μπαρτσελόνα 5/10

Εσπανιόλ-Μπέτις 5/10

Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 5/10

Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 21 -8αγ.

Μπαρτσελόνα 19

Βιγιαρεάλ 16 -8αγ.

Έλτσε 13

Αθλέτικ Μπιλμπάο 13 -8αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 12

Μπέτις 12

Εσπανιόλ 12

Χετάφε 11 -8αγ.

Σεβίλη 10

Οσασούνα 10 -8αγ.

Λεβάντε 8 -8αγ.

Αλαβές 8

Βαλένθια 8 -8αγ.

Οβιέδο 6 -8αγ.

Τζιρόνα 6 -8αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Μαγιόρκα 5 -8αγ.