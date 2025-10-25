Η Σοσιεδάδ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων (μία ισοπαλία, δύο ήττες) επικρατώντας της Σεβίλης με 2-1 έπειτα από τεράστια «μάχη» στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην ισπανική La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βάσκους ήταν ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων (19′ πέναλτι, 36′), ενώ για τους Ανδαλουσιάνους ισοφάρισε προσωρινά ο Γκούντελι στο 30′. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ξανά βασικός κάτω απ’ τα δοκάρια της Σεβίλης, ωστόσο, δεν μπόρεσε να «γλιτώσει» την ομάδα του απ’ την 5η ήττα της στην εφετινή La Liga.

Δείτε ΕΔΩ τα καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1 (19′ πέν, 36′ Ογιαρθαμπαλ – 30′ Γκούντελι)

Τζιρόνα-Οβιέδο 25/10

Εσπανιόλ-Ελτσε 25/10

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 25/10

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 25/10

Μαγιόρκα-Λεβάντε 26/10

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 26/10

Οσασούνα-Θέλτα 26/10

Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 26/10

Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 24

Μπαρτσελόνα 22

Βιγιαρεάλ 17

Ατλέτικο Μαδρίτης 16

Μπέτις 16

Εσπανιόλ 15

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Σεβίλη 13 -10αγ.

Αλαβές 12

Ράγιο Βαγεκάνο 11

Χετάφε 11

Οσασούνα 10

Ρεάλ Σοσιεδάδ 9 -10αγ.

Βαλένθια 9

Λεβάντε 8

Μαγιόρκα 8

Θέλτα 7

Οβιέδο 6

Τζιρόνα 6