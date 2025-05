Πρωταθλήτρια Ισπανίας για 28η φορά στην ιστορία της ανακηρύχθηκε η Μπαρτσελόνα, που επικράτησε στο Καταλανικό ντέρμπι εκτός έδρας της Εσπανιόλ με 2-0. Μάλιστα, μετά και το αποψινό, οι «μπλαουγκράνα»… σάρωσαν τα πάντα φέτος στην Ισπανία, καθώς ολοκλήρωσαν ένα ιστορικό τρεμπλ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και του Super Cup Ισπανίας!

Δείτε τους ξέφρενους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στα αποδυτήρια, παρουσία και του προέδρου του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα.

Το «παιδί-θαύμα» του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο σπουδαίος 17χρονος Λαμίν Γιαμάλ ήταν αυτός που «υπέγραψε» το μεγάλο τρίποντο της Μπαρτσελόνα με 2-0 επί της «άσπονδης» συμπολίτισσάς της Εσπανιόλ στο «RCDE Stadium» και δύο αγωνιστικές πριν απ’ το φινάλε της LaLiga, «έστεψε» και μαθηματικά τους «μπλαουγκράνα» πρωταθλητές Ισπανίας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25.

Μάλιστα, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι της μοίρας η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα, ακριβώς δύο χρόνια μετά το τελευταίο της πρωτάθλημα το 2023, ακριβώς στο ίδιο γήπεδο, την ίδια χρονική περίοδο (14 Μαΐου ήταν τότε) και με τον ίδιο αντίπαλο την Εσπανιόλ. Απλά τότε είχε επικρατήσει με 4-2.

Το «χρυσό» τέρμα που επανέφερε τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή της Ισπανίας μετά από δύο χρόνια πέτυχε το… «χρυσό παιδί» του συλλόγου, ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 17χρονος μάγος στο 53ο λεπτό του ντέρμπι, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, άδειασε δύο αντιπάλους με την ταχύτητά του και με άπιαστο φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία, άνοιξε το σκορ για τους Καταλανούς, (0-1) προσυπογράφοντας έτσι το πολυπόθητο τρίποντο.

Το… κερασάκι στην τούρτα «έβαλε» ο Φερίν Λόπεθ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με μονοκόμματο σουτ μετά από φάση διαρκείας γράφοντας το τελικό 0-2.

Η αποβολή του Καμπρέρα στο 81′ για την Εσπανιόλ, για χτύπημα εκτός φάσης στον Γιαμάλ, ουσιαστικά «καταδίκασε» κάθε πιθανότητα των γηπεδούχων για να διεκδικήσουν έστω το βαθμό της ισοπαλίας.

Στο φινάλε απειλήθηκε μία μίνι σύρραξη από τους παίκτες της Εσπανιόλ, που δεν ήθελαν να πανηγυρίσουν τον τίτλο οι «μπλαουγκράνα» μέσα στο «σπίτι» τους. Αμέσως μετά άνοιξαν και τα… ποτιστικά του γηπέδου, για να «διώξουν» τους παίκτες στα αποδυτήρια, αλλά αυτό δεν πτόησε τους ποδοσφαιριστές της «Μπάρτσα» που ολοκλήρωσαν ένα εμφατικό νταμπλ φέτος στην Ισπανία, έχοντας κατακτήσει νωρίτερα και το Super Cup.

Πάντως ούτε αυτή η κίνηση δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών της «Μπάρτσα».

The sprinklers at Espanyol’s stadium turned on while Barcelona were celebrating after winning the LALIGA title 😂 pic.twitter.com/iX5aESnbYC

After Barcelona started to celebrate winning La Liga on Espanyol’s pitch, the home side put on the sprinklers to force the visitors off.

But the new champions of Spain just decided to dance in the water instead. pic.twitter.com/2mCCJBrSyV

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 15, 2025