Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε με «διπλό» μετά τις δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες, από Θέλτα και Μάντσεστερ Σίτι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να παίρνει… ανάσα. Οι «μερένγκες» πέρασαν νικηφόρα με 2-1 από την έδρα της Αλαβές, για την 16η αγωνιστική της La Liga και συνεχίζουν από το -4 την πίεση στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.
Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 24΄, αλλά ο Βιθέντε (68′), περίπου ένα λεπτό μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, έφερε την ισοφάριση για την Αλαβές, «παγώνοντας» τη Ρεάλ.
Ωστόσο, ο Βινίσιους φρόντισε να φέρει και πάλι τα χαμόγελα στους Μαδριλένους όταν στο 76΄ έβγαλε… ασίστ «πάρε-βάλε» στον Ροντρίγκο, με τον τελευταίο να γράφει το 2-1 για τη «Βασίλισσα» που ήταν και τελικό σκορ.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35′ Γουέδες – 76′,84′ Τσιγκάνκοφ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17′ Κόκε, 74′ Γκριεζμάν – 63′ Μπελτράν)
Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5′ Μορλάνες, 82′ Μασκαρέλ, 89′ Μουρίκι – 21′ αυτ. Μαφέο)
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70′, 86′ Ραφίνια)
Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53′ Καμπρέρα)
Σεβίλη-Οβιέδο 4-0 (4′ Ανταμς, 22′ Σο, 51′ Μεντί, 89′ Εζούκε)
Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (48′ Σβέντμπεργκ, 55′ Ελ Αμπντελαουΐ)
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ Αναβολή
Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (68′ Βιθέντε – 24′ Εμπαπέ, 76′ Ροντρίγκο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.
Εσπανιόλ 30 -16αγ.
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.
Θέλτα 22 -16αγ.
Σεβίλλη 20 -16αγ.
Χετάφε 20 -16αγ.
Έλτσε 19 -16αγ.
Αλαβές 18 -16αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Μαγιόρκα 17 -16αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.
Οσασούνα 15 -16αγ.
Βαλένθια 15 -16αγ.
Τζιρόνα 15 -16αγ.
Οβιέδο 10 -16αγ.
Λεβάντε 9