Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε με «διπλό» μετά τις δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες, από Θέλτα και Μάντσεστερ Σίτι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να παίρνει… ανάσα. Οι «μερένγκες» πέρασαν νικηφόρα με 2-1 από την έδρα της Αλαβές, για την 16η αγωνιστική της La Liga και συνεχίζουν από το -4 την πίεση στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 24΄, αλλά ο Βιθέντε (68′), περίπου ένα λεπτό μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, έφερε την ισοφάριση για την Αλαβές, «παγώνοντας» τη Ρεάλ.

Ωστόσο, ο Βινίσιους φρόντισε να φέρει και πάλι τα χαμόγελα στους Μαδριλένους όταν στο 76΄ έβγαλε… ασίστ «πάρε-βάλε» στον Ροντρίγκο, με τον τελευταίο να γράφει το 2-1 για τη «Βασίλισσα» που ήταν και τελικό σκορ.

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35′ Γουέδες – 76′,84′ Τσιγκάνκοφ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17′ Κόκε, 74′ Γκριεζμάν – 63′ Μπελτράν)

Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5′ Μορλάνες, 82′ Μασκαρέλ, 89′ Μουρίκι – 21′ αυτ. Μαφέο)

Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70′, 86′ Ραφίνια)

Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53′ Καμπρέρα)

Σεβίλη-Οβιέδο 4-0 (4′ Ανταμς, 22′ Σο, 51′ Μεντί, 89′ Εζούκε)

Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (48′ Σβέντμπεργκ, 55′ Ελ Αμπντελαουΐ)

Λεβάντε-Βιγιαρεάλ Αναβολή

Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (68′ Βιθέντε – 24′ Εμπαπέ, 76′ Ροντρίγκο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.

Βιγιαρεάλ 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.

Εσπανιόλ 30 -16αγ.

Μπέτις 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.

Θέλτα 22 -16αγ.

Σεβίλλη 20 -16αγ.

Χετάφε 20 -16αγ.

Έλτσε 19 -16αγ.

Αλαβές 18 -16αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Μαγιόρκα 17 -16αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.

Οσασούνα 15 -16αγ.

Βαλένθια 15 -16αγ.

Τζιρόνα 15 -16αγ.

Οβιέδο 10 -16αγ.

Λεβάντε 9