Με εντός έδρας νίκη 2-1 απέναντι στη Λεβάντε συνδύασε την πρεμιέρα της στη νέα σεζόν της LaLiga η Αλαβές. Η Αλαβές προηγήθηκε στο 36ο λεπτό με γκολ του Μαρτίνεθ, με τον Τόλιαν να ισοφαρίζει για τη Λεβάντε στο 68′. Στις καθυστερήσεις ο Τενάλια (90+2΄) πέτυχε το γκολ της νίκης για τους Βάσκους. Βαλένθια και Σοσιεδάδ έμειναν στο 1-1. Ο Λόπεθ άνοιξε το σκορ για τις «νυχτερίδες» στο 57ο λεπτό, με του Κούμπο να ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους στο 60΄.

Ραφίνια, Τόρες, και Γιαμάλ οδήγησαν την Μπαρτσελόνα σε εκτός έδρας νίκη, με 3-0 επί της Μαγιόρκα, στην πρώτη αγωνιστική υποχρέωσή τους για τη νέα σεζόν στη LaLiga. Στο πρώτο ματς προς την υπεράσπιση του τίτλου τους, οι «μπλαουγκράνα» είδαν τον Ραφίνια ν’ ανοίγει το σκορ στο 7ο μόλις λεπτό, μετά από εξαιρετική σέντρα του Λαμίν Γιαμάλ. Στο 23ο λεπτό, ο Φεράν Τόρες με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Λεονάρντο Ρομάν, για το 2-0. Η Μαγιόρκα έχασε εν συνεχεία δύο παίκτες της, όταν στο 33′ ο Μάνου Μορλάνες πήρε δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε και στο 39′ όταν ο Βεντάτ Μουρίκι αποβλήθηκε όταν χτύπησε τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Γκαρθία. Και στο 90+4′ ο Γιαμάλ διαμόρφωσε το τελικο σκορ (3-0) με πλασέ.

Νωρίτερα το Σάββατο (16/8), η Βιγιαρεάλ μπήκε με το… δεξί στη σεζόν της LaLiga, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας της Οβιέδο, στην πρεμιέρα. Τα «κίτρινα υποβρύχια», παρά το… μουδιασμένο ξεκίνημα, με δύο γκολ σε επτά λεπτά κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς απέναντι στη νεοφώτιστη Οβιέδο. Τα γκολ των γηπεδούχων σημείωσαν οι Έτα Εγιόνγκ (29΄) και Γκεγί (36΄). Πάντως, η Οβιέδο είχε μεγάλη ευκαιρία, στο 14ο λεπτό, όταν ο Ροντόν είχε άστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της σεζόν 2025-26 στη LaLiga, η Ράγιο Βαγιεκάνο «δραπέτευσε» με νίκη 3-1 από την έδρα της Τζιρόνα. Ο Ντε Φρούτος ήταν σκόρερ και δημιουργός για τους νικητές, ενώ μοιραίος αποδείχτηκε ο Πάουλο Γκατσανίγκα για τους Καταλανούς. Η Ράγιο Βαγιεκάνο προηγήθηκε στο 18ο λεπτό, με γκολ του Ντε Φρούτος μετά από λάθος του τερματοφύλακα των Καταλανών, Πάουλο Γκατσανίγκα, με τον τελευταίο ν’ αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα στο 43ο λεπτό, όταν προσπάθησε να ντριμπλάρει τον Ντε Φρούτος, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και ανατράπηκε. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ντε Φρούτος, αποδείχτηκε και δημιουργός του δεύτερου, αφού από δική του ασίστ, ο Γκαρθία διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 20ό λεπτό. Ο Παλαθόν εκτέλεσε το πέναλτι, μετά την κόκκινη κάρτα στον Γκατσανίγκα, για το 3-0 των φιλοξενούμενων. Στο 57ο λεπτό, η Τζιρόνα μείωσε στο τελικό 3-1, με τον Ρόκα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της La Liga:

Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57’ Ρόκα – 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)

Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεάδ 1-1 (57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)

Αλαβές-Λεβάντε 2-1 (36′ Μαρτίνεθ, 90+2΄Τενάλια – 68′ Τόλιαν)

Θέλτα-Χετάφε 17/8

Αθλέτικ μπιλμπάο-Σεβίλη 17/8

Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/8

Έλτσε-Μπέτις 18/8

Ρεάλ Μαδρίτης –Οσασούνα 19/8