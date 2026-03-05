Στα 18 του χρόνια, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ήδη καταστεί βασικό «διαμάντι» της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, αλλά πίσω από τα αστραφτερά του γκολ και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις κρύβεται μια παιδική ηλικία γεμάτη δυσκολίες και πίεση.

Ο νεαρός επιθετικός μεγάλωσε στη γειτονιά Ροκαφόντα του Ματαρό, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, όπου οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς του ήταν καθημερινότητα με τον Γιαμάλ να περιγράφει σε συνέντευξή του τους γονείς του ως εργατικούς και φορτωμένους με υποχρεώσεις:

«Βλέπεις τους γονείς σου να δουλεύουν, να μην μπορούν πάντα να είναι μαζί σου… Νιώθω ότι οι γονείς μου είχαν πίεση. Ήταν νέοι, με είχαν. Πρέπει να φροντίσεις την οικογένεια, να δουλέψεις, να κάνεις το παιδί σου χαρούμενο… Αυτό είναι πίεση».

