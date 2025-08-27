Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές απ΄όλες τις απόψεις. Ο αντίπαλος υποδεέστερος και το ματς «καθαρισμένο» από το 60΄, στο 6-0 της Μπράιτον επί της Όξφορντ Γιουνάιτεντ στην Οξφόρδη για το Λιγκ Καπ. Ήταν η ιδανική στιγμή για να καταθέσει τα… διαπιστευτήριά στη Αγγλία του ο Στέφανος Τζίμας, στο πρώτο του επίσημο ματς με τη φανέλα των «Γλάρων».

Ο Μακεδόνας στράικερ μπήκε ως αλλαγή στο 66΄ αντί του Γκόμεζ και στα επόμενα 11 λεπτά είχε ήδη σκοράρει δις! Στο 71΄ και το 77΄, από δύο ασίστ του Χάουελ, πέτυχε το 4-0 και το 5-0. Στο αμέσως επόμενο λεπτό (78΄) πήρε το «βάπτισμα του πυρός» και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αντικατέστησε τον Φέλτμαν.

Στο 86΄ ο Τζίμας τροφοδότησε τον Γουότσον ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 6-0. Έτσι, ο 19χρονος Έλληνας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δύο γκολ και μία ασίστ μέσα σε λιγότερα από 30 λεπτά συμμετοχής!

Stefanos Tzimas | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Oxford United 0-4 Brighton pic.twitter.com/LOenzb7HUy — Goals ⚽ (@Goals360hub) August 27, 2025

Tzimas (2) | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Oxford United 0-5 Brightonpic.twitter.com/aVlGLAzDjI — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

Πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο, τα τρία πρώτα γκολ της Μπράιτον είχαν σημειώσει οι Μποσκάλι (12΄), Γκρούντα (20΄), Γκόμεζ (60΄).