Η Λανς απαγόρευσε στους οπαδούς της να ταξιδέψουν στη Λιλ για τον αγώνα της Παρασκευής για τη Ligue 1, εξαιτίας της ρίψης πυροτεχνημάτων και καπνογόνων κατά τη διάρκεια αγώνα του Champions League με την Μπριζ.

«Μετά τα περιστατικά που σημειώθηκαν στην Μπριζ την 3η αγωνιστική του Champions League, η Λανς ενημέρωσε όλες τις ομάδες οπαδών τη Δευτέρα για την απόφασή της να μην ανοίξει το τμήμα φιλοξενούμενων στη Λιλ», ανέφερε η Λανς σε ανακοίνωσή της.

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