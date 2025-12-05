Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, με δηλώσεις του, επιβεβαίωσε πως η ομάδα της Καταλονίας πρότεινε την ανανέωση της άδειάς της (σ.σ. δεκαετής σύμφωνα με πηγές) με τη Euroleague, αλλά αποσαφήνισε πως παράλληλα οι «μπλαουγκράνα» αιτήθηκαν στη Euroleague την επιλογή ελευθερίας κινήσεων αν η πρόταση του ΝΒΑ είναι επιτυχής.

Η Μπαρτσελόνα -μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης- ανήκουν στο γκρουπ των ομάδων της Euroleague που προσέγγισε το ΝΒΑ Europe εξ αρχής για τη νέα Λίγκα που θέλει να δημιουργήσει με έναρξη της αγωνιστικής δράσης της τον Οκτώβριο του 2027.

Προσκεκλημένος σε εκδήλωση της εφημερίδας «La Vanguarida», ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα τόνισε σχετικά: «Η άδεια της Euroleague λήγει τον Ιούνιο του 2026 και οι ομάδες που δεν θα την ανανεώσουν χάνουν τα δικαιώματά τους ως ιδρυτές. Έχουμε προτείνει να ανανεώσουμε μαζί τους, αλλά με την επιλογή να έχουμε ελευθερία κινήσεων σε περίπτωση που η πρόταση του NBA είναι επιτυχής».

Σε ερώτηση για το NBA Europe ο Ζοάν Λαπόρτα απάντησε: «Το NBA προτείνει συναντήσεις για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την πρόταση. Προς το παρόν, όλες αυτές οι συναντήσεις ακούγονται πολύ ελπιδοφόρες, αλλά δεν έχουμε ακόμη κάποια συγκεκριμένη πρόταση».