Λίγο πριν από την έναρξη των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τη Φενέρμπαχτσε, ο έμπειρος Ισπανός προπονητής απάντησε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε Μέσο της πατρίδας του, όπου αναφέρθηκε στους τελικούς και τη μονομαχία του με τον Σαρούνας Γιοασικεβίτσιους αλλά και τη διαιτησία γύρω από το Final Four της Euroleague.

O πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν Μονάχου, χαρακτήρισε θετική την εμπειρία του στην Τουρκία, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που προκάλεσαν οι συνεχόμενοι τραυματισμοί στην ομάδα, η οποία ωστόσο παρέμεινε ανταγωνιστική. Ο τεχνικός της Εφές επισήμανε ότι η επιστροφή παικτών όπως ο Σέιν Λάρκιν προσέφερε ισορροπία, ενώ εξήρε την ατομική βελτίωση παικτών όπως ο Τζόρνταν Λόιντ ενόψει των ημιτελικών.

