Ο Μάνουελ Νόιερ επιβεβαίωσε την οριστική αποχώρηση του από την εθνική Γερμανίας μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 40χρονος τερματοφύλακας, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 και βασικός γκολκίπερ της Γερμανίας για πέμπτο διαδοχικό Μουντιάλ, είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Euro 2024, που διεξήχθη στη χώρα του, ωστόσο, επανήλθε μετά από εισήγηση του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

«Αποσύρθηκα το 2024 για καλό λόγο, μετά από ένα καλό Euro στη χώρα μου. Για μένα ήταν η σωστή απόφαση και έτσι το ένιωσα», δήλωσε ο Νόιερ σε συνέντευξη Τύπου και συνέχισε: «Για εμένα ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το τελευταίο μου τουρνουά. Δεν σκοπεύω να βρίσκομαι στο Euro σε δύο χρόνια».

Ο έμπειρος τερματοφύλακας πρόσθεσε ότι έχει συνειδητοποιήσει πως οι αγώνες του στο Μουντιάλ αποτελούν την τελευταία του παρουσία με τη «νασιονάλμανσαφτ», τονίζοντας ωστόσο ότι θέλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη διοργάνωση και όχι σε αποχαιρετισμούς. «Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά είναι τα τελευταία μου παιχνίδια με τη Γερμανία. Θέλω όμως να επικεντρωθώ στο τουρνουά και όχι σε τελετές αποχαιρετισμού», ανέφερε.

Ήταν βασικός στο εντυπωσιακό 7-1 της Γερμανίας επί του Κουρασάο στην πρεμιέρα του ομίλου, παίρνοντας την θέση του Ολιβερ Μπάουμαν. «Δουλεύουμε μαζί με τον Ολιβερ, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Συζητήσαμε για το πώς προέκυψε η επιστροφή μου και όλα έγιναν με επαγγελματισμό», σημείωσε.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού το Σάββατο και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Νόιερ, που έχει βιώσει πρόωρους αποκλεισμούς στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022, υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν κοιτάζει το παρελθόν αλλά το επόμενο παιχνίδι. «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Έχουμε την κατάσταση στα χέρια μας και κοιτάμε μόνο το επόμενο βήμα», είπε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κατάκτησης του τροπαίου, σημείωσε ότι θα ήταν ένα ξεχωριστό επίτευγμα, ωστόσο τόνισε πως προέχει η πορεία της ομάδας. «Είναι ένα δώρο να βρίσκομαι ξανά εδώ. Θα ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο να το κατακτήσω για δεύτερη φορά, αλλά αν δεν πίστευα ότι μπορούμε να το πετύχουμε, δεν θα ήμουν εδώ», κατέληξε.