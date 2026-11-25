Προσωρινή επιστροφή στις εξέδρες του Ολίμπικο αποφάσισαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Λάτσιο, βάζοντας σε παρένθεση την αποχή τους για τον Δεκέμβριο. Η Curva Nord ανακοίνωσε ότι θα βρεθεί ξανά στο πλευρό της ομάδας, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Αταλάντα στις 6 Δεκεμβρίου, ενώ θα δώσει δυναμικό «παρών» και στο μεγάλο ντέρμπι της Ρώμης απέναντι στη Ρόμα, στις 13 του μήνα.

Αυτή η απόφαση, όμως δεν σηματοδοτεί το τέλος της αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο του συλλόγου, Κλαούντιο Λοτίτο.

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