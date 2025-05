Πολύ κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο της Λάτσιο βρίσκεται ο Μαουρίτσιο Σάρι. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές πλησιάζουν στην οριστική συμφωνία σε προφορικό επίπεδο που θα φέρει τον Ιταλό προπονητή στην τεχνική ηγεσία των «λατσιάλι» μετά από έναν χρόνο.

Μετά την φετινή σεζόν που κρίθηκε απολύτως αποτυχημένη, αφού η ομάδα δεν βγήκε στην Ευρώπη, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» στον 66χρονο τεχνικό, με τις επαφές των δύο πλευρών να βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο.

Ο Σάρι αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, εφόσον η Λάτσιο προκριθεί στο Champions League στις δύο πρώτες σεζόν.

🚨🦅 Understand Lazio are closing in on verbal agreement with Maurizio Sarri to return as new coach.

Two year contract plus one year option in case Lazio reach UCL qualification during one of the two years, club sources confirm.

Staff being clarified before signing. pic.twitter.com/wx6AISK02T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025