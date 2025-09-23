Άστραψε και βρόντηξε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ για το γεγονός ότι η Χρυσή Μπάλα δεν κατέληξε στα χέρια του γιου του αλλά σε αυτά του Ουσμάν Ντεμπελέ.
Ο Μουνίρ Νασρουί, φεύγοντας από την τελετή, αρκέστηκε να δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα είναι δική μας!».
🎙️ Mounir Nasraoui: “Next year is ours.”
pic.twitter.com/JWOL6bxdYh
— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 22, 2025
Εντούτοις, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στην ισπανική εκπομπή El Chiringuito, όπου δεν μάσησε τα λόγια του: «Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία».
💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:
❌ “Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO”.
🔝 “Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia”. pic.twitter.com/xfxCEWMt9E
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025