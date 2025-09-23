Άστραψε και βρόντηξε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ για το γεγονός ότι η Χρυσή Μπάλα δεν κατέληξε στα χέρια του γιου του αλλά σε αυτά του Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Μουνίρ Νασρουί, φεύγοντας από την τελετή, αρκέστηκε να δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα είναι δική μας!».

🎙️ Mounir Nasraoui: "Next year is ours."

Εντούτοις, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στην ισπανική εκπομπή El Chiringuito, όπου δεν μάσησε τα λόγια του: «Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα πω ότι είναι κλοπή, αλλά πρόκειται για ένα ηθικό πλήγμα σε έναν άνθρωπο. Πιστεύω πως ο Γιαμάλ είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Με μεγάλη διαφορά! Δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά γιατί όντως είναι ο κορυφαίος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο… Λαμίν Γιαμάλ. Κάτι πολύ παράξενο έγινε εδώ. Του χρόνου η Χρυσή Μπάλα θα έρθει στην Ισπανία».