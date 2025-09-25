Οι «μεγάλοι» της Premier League δεν είχαν διάθεση για… δωράκια ή «εκπλήξεις» στο τελευταίο «πιάτο» της φάσης των «32» του αγγλικού League Cup, «καθαρίζοντας» εύκολα ή λίγο πιο δύσκολα, όλους τους αντιπάλους μικρότερων κατηγοριών που αντιμετώπισαν.

Η Μάντσεστερ Σίτι με φουλ ροτέισον και γκολ των Φόντεν (18′) και Σαβίνιο (74′) νίκησε εκτός με 2-0 τη Χάντερσφιλντ. Η Νιούκαστλ έκανε… περίπατο με τη Μπράντφορντ, φτάνοντας στο εμφατικό 4-1, ενώ εύκολο βράδυ πέρασε και η Τότεναμ με το 3-0 επί της Ντόνκαστερ. Μόνο η Άρσεναλ «ζορίστηκε» λίγο παραπάνω με την Πορτ Βέιλ, αλλά πήρε τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στους «16» με τα γκολ των Έζε (8′) και Τροσάρ (86′).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του League Cup Αγγλίας:

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Γκρίμσμπι 0-1

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.

Κρίσταλ Πάλας-Μίλγουολ 4-2 πέν. / 1-1 κ.δ.

Σουόνσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπάρνσλεϊ-Μπράιτον 0-6

Μπέρνλι-Κάρντιφ 1-2

Φούλαμ-Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ 1-0

Λίνκολν-Τσέλσι 1-2

Γουίγκαν-Γουίκομ 0-2

Γουλβς-Έβερτον 2-0

Ρέξαμ-Ρέντινγκ 2-0

Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον 2-1

Χάντερσφιλντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Νιούκαστλ-Μπράντφορντ 4-1

Τότεναμ-Ντονκάστερ 3-0

Πορτ Βέιλ-Άρσεναλ 0-2