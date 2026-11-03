Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ξέρει να τραβάει πάνω του τα βλέμματα ακόμη και έξω από τις γραμμές του παρκέ. Αυτή την φορά (μιας και σε προηγούμενο ματς έκανε babysitting στο μωρό συναδέλφου του στον πάγκο) ο σούπερ σταρ του NBA χάρισε ένα απρόσμενο στιγμιότυπο, όταν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Σικάγο Μπουλς βρέθηκε πάνω σε έναν φίλαθλο και κατέληξε να δοκιμάζει το κρασί του!

Το περιστατικό συνέβη έπειτα από έναν αιφνιδιασμό, όταν ο Τζέιμς έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στον θεατή που καθόταν πίσω από την μπασκέτα. Από τη σύγκρουση χύθηκε λίγο κρασί στο χέρι του, με τον 41χρονο άσο να παίρνει μια γουλιά από το ποτήρι, μετατρέποντας μια άτυχη στιγμή σε ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

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